В результате совместных мероприятий, осуществленных Государственным комитетом по работе с религиозными структурами, Министерством внутренних дел и Службой государственной безопасности, обнаружены незаконные религиозные учебные курсы в поселке Локбатан Гарадагского района города Баку.

Как говорится в сообщении пресс-службы Государственного комитета по работе с религиозными структурами, было установлено, что 26 членов данного курса, в том числе и малолетние, обучались по запрещенной религиозной литературе.

Составлен административный протокол в отношении основателей незаконных религиозных курсов Абдуллаева Элтона Керем оглу и Гурбанова Эльсевара Бахтияр оглу и направлен в суд.

Расследование продолжается.

Minval.az