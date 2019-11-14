«Несмотря на то, что 96 процентов населения Азербайджана составляют мусульмане, другие религиозные конфессии в стране функционируют свободно».

Как сообщает АПА, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы на пленарном заседании, проведенном в рамках II Бакинского саммита религиозных лидеров мира.

Он отметил, что в Азербайджане помимо мечетей, особое значение придается строительству и ремонту церквей и синагог.

М.Гурбанлы отметил, что несмотря на оккупацию азербайджанских земель Арменией, дискриминации в отношении проживающих в стране армян никогда не было:

«Несмотря на то, что армяне проводят политику по изменению топонимов и присвоению религиозных памятников на исторических азербайджанских землях, расположенная в центре Баку армянская церковь охраняется Азербайджанским государством».

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