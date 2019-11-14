«Нам известно о задержании в Германии граждан Азербайджана по подозрению в подделке документов и незаконной миграции».

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) Лейлы Абдуллаевой.

Читайте также: В Германии арестовали членов партии «Мусават» за торговлю документами для мигрантов

«Мы сожалеем о том, что эти лица, представляющиеся «политическими эмигрантами», задержаны по подозрению в вышеуказанной деятельности. Налажено сотрудничество между правоохранительными органами Азербайджана и Германии и в случае обращения немецкой стороны этот вопрос может быть рассмотрен в соответствующем порядке», — отметила представитель МИД.

Minval.az