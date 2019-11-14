14 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с главой Всемирной Конфедерацией этноспорта Билалом Эрдоганом.

Согласно сообщению агентства АПА, Билал Эрдоган передал президенту приветствия от имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он выразил удовлетворение участием во II Бакинском саммите мировых религиозных лидеров.

Говоря о значении саммита, глава государства отметил важность участия Турции в этом мероприятии в широком составе. Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках прошедшего недавно в Баку саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что отношения дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией будут и впредь успешно развиваться во всех сферах.

Глава нашего государства выразил благодарность за приветствие президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, попросил передать приветствия президенту Турции.

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