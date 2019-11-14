Сегодня группе семей шехидов и инвалидам Карабахской войны были предоставлены квартиры, приобретенные министерством труда и социальной защиты населения в Лянкяранском районе и поселке Мехтиабад Абшеронского района, сообщает Минтруда.

Во время вручения документов на квартиры было отмечено, что в 2018 году было передано 626 квартир — втрое больше чем планировалось. В этом году гражданам этих категорий планируется передать 934 квартиры и частных дома, из которых 253 уже переданы новым владельцам. Таким образом, до настоящего времени со стороны министерства труда и социальной защиты населения семьям шехидов и инвалидам войны было передано 6907 квартир.

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