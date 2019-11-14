Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам саммита мировых религиозных лидеров в Баку, в котором поздравил с 70-летием председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, передает РИА Новости.

«Я бы хотел выполнить еще одно величайшее поручение. Для меня это большая честь сегодня. В благословенной столице Азербайджана, многоконфессиональном и многонациональном Баку огласить приветствие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — сказал, зачитывая обращение, заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов.

Президент РФ в своем обращении поздравил с 70-летием председателя Управления мусульман Кавказа, сопредседателя межрелигиозного Совета СНГ, его Святейшество Шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде. Путин отметил значимый вклад Пашазаде «в упрочение плодотворного соработничества с центральными мусульманскими организациями России и Русской православной церкви, в развитие российско-азербайджанских отношений, опирающихся на давние традиции дружбы, добрососедства, взаимного уважения и доверия».

«Желаю Вам, Ваше святейшество, здоровья и успехов, важной и востребованной духовно-просветительской, миротворческой миссии во всех делах и начинаниях», — отметил в послании Путин.

Кроме того, российский лидер наградил председателя Управления мусульман Кавказа знаком отличия «за активную общественную деятельность, направленную на повышение нравственности и толерантности в обществе, установление атмосферы доверия между народами в культурно-религиозной сфере». Награду вручил Ухманов.

Minval.az