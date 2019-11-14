«Говоря о межрелигиозном диалоге, мы должны отмечать не только положительные моменты, но и решительно осуждать попытки связывать конфликты с религиозным фактором».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на II Бакинском саммите мировых религиозных лидеров заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что одним из примеров этому является армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, который тянется уже долгие годы: «Нагорный Карабах – исконная, историческая территория Азербайджана».

Азербайджанский народ на протяжении веков жил и творил на этой земле. Все относящиеся к Нагорному Карабаху топонимы, указанные на древних картах, в том числе на картах, изданных в период царской России в начале 20 века, имеют азербайджанское происхождение. Карабахское ханство было азербайджанским ханством. Просто в начале 19 века армяне были переселены в Нагорный Карабах, и в XX веке национальный состав там подвергся значительной деформации. Что касается карт, расчерченных между республиками после большевистской революции, то большевистское правительство тогда приняло решение о том, чтобы Нагорный Карабах сохранился в составе Азербайджана. Это очень важный момент. Потому что армянские историки, мастерски искажающие историю, отмечают, что было принято решение о передаче Нагорного Карабаха Азербайджану. Хотя это не так, и об этом свидетельствуют исторические документы. Было принято решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана.

Это отражает исторические и политические моменты одновременно. Однако перед развалом Советского Союза националистические силы в Нагорном Карабахе и Армении начали агрессию в отношении Азербайджана. В результате военной агрессии примерно 20 процентов наших земель, в том числе Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов были оккупированы. На этих землях был учинен геноцид в отношении азербайджанского народа. Все наши исторические памятники, могилы, в том числе мечети были разрушены армянами».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в связи с конфликтом приняты 4 резолюции Совбеза ООН:

«В этих резолюциях есть четкие положения о выводе армянских войск с наших земель. Армения игнорирует эти резолюции. Другие международные организации – Движение Неприсоединения, Организация Исламского сотрудничества, Европарламент, Совет Европы и другие организации приняли похожие решения и резолюции. Единственный путь для урегулирования конфликта – восстановление территориальной целостности Азербайджана».

Глава государства довел до внимания, что более 1 миллиона азербайджанцев из Нагорного Карабаха, Армении, прилегающих к Нагорному Карабаху районов стали беженцами и вынужденными переселенцами: «В то время население Азербайджана составляло 8 миллионов. Представьте, насколько большим было гуманитарное бедствие. Несмотря на это, Азербайджан успешно развивается».

Minval.az