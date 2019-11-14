«В 1991 году Азербайджан обрел государственную независимость, но в первые два года она носила формальный характер. Страна, можно сказать, находилась в неуправляемом состоянии».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на II Бакинском саммите мировых религиозных лидеров заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что ситуация особенно ухудшилась во время военного переворота, совершенного Народным Фронтом Азербайджана в 1992 году:

«Азербайджан оказался в глубоком кризисе. Страна была охвачена хаосом, анархией, самоуправством. В то же время был нанесен большой урон межрелигиозным, межнациональным отношениям. Правление Народного Фронта Азербайджана – черное пятно в нашей истории. Это позорный период. Неслучайно азербайджанский народ вытерпел эту антинациональную, продажную и трусливую власть всего один год, спустя год обратился к своему лидеру, пригласил Гейдара Алиева к власти, доверил ему будущее страны».

Президент Ильхам Алиев отметил, что с приходом к власти Гейдар Алиев в первую очередь предпринял важные шаги для обезоруживания незаконных вооруженных формирований, предотвратил армянскую оккупацию:

«Смог вернуть Азербайджану некоторые территории, которые были оккупированы. В стране установилась стабильность, начался путь развития».

Minval.az