15 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Будет дуть северо-западный ветер, временами будет усиливаться.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 9-11, днем 12-14 градусов тепла, ночью 9-11.

Атмосферное давление повысится с 772 мм ртутного столба до 776 мм ртутного столба, относительная влажность 75-85%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами ливни. В горных районах возможен снег. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер, временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от -2 до +3, днем 6-11 градусов тепла.

На фоне временами усиливающегося хазри 15 ноября на Абшеронском полуострове ожидается понижение температуры и влажная погода, что неблагоприятно повлияет на здоровье метеочувствительных людей.

Minval.az