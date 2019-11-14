Группа журналистов из Армении прибывают в Баку 17 ноября в рамках мер взаимного доверия. Об этом стало известно агентству Turan.

Армянские журналисты посетят ряд госструктур и встретятся с экспертами.

Обмен визитами журналистов был предусмотрен договоренностями на уровне глав государств в рамках гуманитарных мер по налаживанию взаимного доверия.

Кроме того, в этих же рамках были договоренности о взаимной выдаче тел погибших и обмен военнопленными. Ожидается, что после этого состоится ответный визит азербайджанских журналистов в Армению.

Minval.az