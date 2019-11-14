Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил председателю УМК, шейхульисламу Аллахшукюру Пашазаде орден «Гейдар Алиев».

Как сообщает АПА, вручение состоялось в рамках II Бакинского саммита мировых религиозных лидеров.

Отметим, глава государства подписал распоряжение о награждении председателя УМК, шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде орденом «Гейдар Алиев».

Согласно распоряжению, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде награжден орденом «Гейдар Алиев» за особые заслуги в формировании государственно-религиозных отношений, утверждения национального согласия и духовно-нравственных ценностей.

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