Нагорный Карабах всегда являлся неотъемлемой частью Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев в Баку на открытии II Саммита религиозных лидеров..

«Нагорный Карабах издревле являлся азербайджанской территорией. На всех древних картах и картах царской России все топонимы в Нагорном Карабахе были азербайджанского происхождения», — цитирует его местный «Интерфакс».

Глава государства отметил, что в 19 веке началось переселение (армян – ред.) в Карабах, что привело к изменению в начале 20 века национального состава этого региона.

Президент добавил, что при большевиках, когда стоял вопрос о Нагорном Карабахе в документах указано, что «Карабах должен остаться в составе Азербайджана, а не быть передан Азербайджану».

Minval.az