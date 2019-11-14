Азербайджанский мигрант Рафаэль Приев был задержан во Франции.

Как сообщает Report, несколько лет назад суд Берлина вынес решение о депортации Р.Приева, который покинул Азербайджан и уехал в Германию, запросив там убежище.

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) вместе с полицией вчера вечером отправились по адресу проживания Р.Приева в Берлине, чтобы исполнить решение суда о депортации. Однако стало известно, что мужчина покинул Германию и бежал во Францию.

Гражданин Азербайджана был задержан в лагере беженцев во Франции по рекомендации федерального министерства внутренних дел Германии.

В ближайшее время он будет отправлен в Германию для исполнения решения суда о депортации.

Minval.az