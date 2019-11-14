«После наших замечаний руководители телеканалов пытаются предпринимать определенные шаги. Но, к сожалению, образ жизни в стране в телесериалах преподносится в уродливой форме, будто азербайджанская семья должна быть такой».

Об этом АПА сказал председатель Нацсовета по телевидению и радио Нуширеван Магеррамли.

По его словам, режиссеры фильмов должны подумать об этом: «Комедии на некоторых телеканалах неудачные, сценки не вызывают смеха, и искусственная игра актеров смотрится фальшиво. Сериалы должны нести смысловую нагрузку. Печально, но новые сериалы портят молодежь. Молодые люди смотрят эти фильмы и думают, что азербайджанские мужчины и женщины именно такие. Нельзя допускать это даже ради юмора!».

Minval.az