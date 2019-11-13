Сегодня в штаб-квартире АФФА прошла жеребьевка Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает «Азериспорт», в новом розыгрыше Кубка примут участие 12 клубов: 8 представителей премьер-лиги – «Карабах», «Нефтчи», «Сабаил», «Зире», «Габала», «Сабах», «Сумгайыт», «Кешля»; 4 представителя первого дивизиона – «Загатала», «Кяпаз», «Агсу» и «Гарадаг-Локбатан».

По итогам жребия, «Карабах», «Нефтчи», «Сабаил» и «Габала» начнут свой путь в 1/4 финала. При этом, «Карабах» и «Нефтчи», главные фавориты турнира, могут встретиться уже в полуфинале.

Еще четыре четвертьфиналиста определятся по итогам следующих матчей:

«Сабах» – «Агсу». Победитель этого матча сыграет с «Габалой».

«Гарадаг-Локбатан» – «Зире». Победитель этого матча сыграет с «Сабаилом».

«Сумгайыт» – «Загатала». Победитель этого матча сыграет с «Нефтчи».

«Кешля» – «Кяпаз». Победитель этого матча сыграет с «Карабахом».

Встречи стартового этапа запланированы на 4 декабря, а 1/4 финала – на 15-16 декабря (первые матчи) и 19-20 (ответные).

Minval.az