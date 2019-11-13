В Азербайджан прибыл спецпредставитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, советник эмира Кувейта по гуманитарным вопросам и председатель Международной исламской благотворительной организации Абдаллах Аль-Матуг.

Как сообщает Report, он примет участие на предстоящем II Бакинском саммите мировых религиозных лидеров.

В рамках визита на расширенном заседании Научного совета Института истории Национальной академии наук Азербайджана пройдет встреча с Абдаллахом Аль-Матугом.

На встрече гостю вручат диплом почетного доктора Института истории.

Minval.az