Во время рабочей поездки по Алтайскому краю жительница села Санниково бросилась в ноги премьер-министру России Дмитрию Медведеву. На видеозаписи видно, как ее мгновенно окружила толпа. Женщина встала на ноги и пожаловалась Медведеву на отсутствие горячей воды в ее доме с 2016 года. Следственный комитет сообщил о проведении проверки по ее жалобе.

«Я устала ходить по всем инстанциям! Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей. Газовая котельная вот у нас своя с 2003 года. Три пятиэтажки, 140 квартир остались без горячей воды с 2016 года. Я обращалась к Томенко. Его же люди не допускают!», — пожаловалась Медведеву женщина.

«Вас услышали, не волнуйтесь», — ответил премьер и пообещал, что губернатор Виктор Томенко зайдет к ней сразу же после совещания.

Minval.az