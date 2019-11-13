Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона распространила заявление с связи с провакационными высказываниями министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В заявлении говорится:

«Мы как азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана заявляем, что озвучивание таких заявлений таким опытным дипломатом, как Сергей Лавров, вызывает серьезное сожаление и удивление.

Выступая на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в российском городе Сочи в прошлом месяце, президент Ильхам Алиев внес ясность в этот вопрос и отметил, что понятия «Нагорно-Карабахский народ» не существует. У Нагорного Карабаха есть население, которое до начала конфликта состояло из равноправного азербайджанского и армянского населения. Азербайджанское население Нагорного Карабаха подверглось этнической чистке, как и население других 7 районов, оккупированных в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

В рамках Минского процесса ОБСЕ, отвечающего за урегулирование конфликта, армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха определены в качестве заинтересованных сторон. В документах важных международных организаций, связанных с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, также никогда не было отмечено понятие «Нагорно-Карабахский народ».

Хотим напомнить, что в 2019 году сопредседатели Минской группы ОБСЕ, где также представлена и Россия, два раза совершили визит в регион и дважды в своих заключительных совместных заявлениях отдельно отметили встречи с азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха.

Мнения, озвученные Сергеем Лавровым на брифинге, также вызывают чувство сожаления из-за того, что он не подчеркивает права более 1 миллиона азербайджанских беженцев из Нагорного Карабаха и 7 прилегающих к нему районов на возвращение на свои земли.

Что касается того, какое решение приемлемо для Азербайджана, то оно подразумевает восстановление признанной всей международной общественностью территориальной целостности Азербайджана, возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на свои родные земли, в том числе и в Нагорный Карабах. Это требование соответствующих резолюций Совбеза ООН и Хельсинкского заключительного акта.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сам во время выступлений на международных мероприятиях требовал следовать Уставу ООН и выполнять требования резолюций Совбеза ООН, а также критиковал за это другие государства.

Мы, азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики, еще раз заявляем, что более 80 тысяч членов нашей общины ждут дня, когда они вернутся в свои родные места. Мы ожидаем от сопредседателей и авторитетных международных организаций, осуществляющих посредническую миссию в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, справедливой позиции. Только после этого в Нагорном Карабахе установится мир, и, как в прошлом, азербайджанцы и армяне смогут жить в условиях мира в рамках международно признанных границ Азербайджана».

Minval.az