Обнародовано число иностранцев-членов террористической ИГИЛ, которые будут депортированы из Турции.

Из Турции будут выдворены 959 иностранцев, являющихся членами ИГ, среди которых есть 29 граждан Азербайджана.

Среди членов ИГ, которые будут депортированы, есть и граждане России (99 человек), Германии (17 человек), Украины (4 человека), Голландии (3 человека), Франции (2 человека), Дании (2 человека), Австрии (2 человека), Косово (2 человека), Болгарии (2 человека), Румынии (1 человек), Албании (1 человек), Узбекистана (82 человека), Кыргызстана (23 человека), Таджикистана (21 человек), Египта (13 человек), Афганистана (11 человек), Туниса (10 человек), Казахстана (10 человек), Палестины (9 человек), Марокко (8 человек), Пакистана (6 человек), Туркменистана (6 человек), Нигерии (3 человека), Ирана (3 человека), Сомали (3 человека), Ливии (2 человека), Иордании (2 человека), Алжира (2 человека), Саудовской Аравии (2 человека), Йемена (1 человек), Великобритании (1 человек), Ирака (296 человек), Сирии (273 человека), США (2 человека), Австралии (3 человека).

Один из них не имеет гражданства, установить гражданство двух не удалось.

Среди подлежащих депортации есть 147 детей. Сообщается, что они потеряли родителей в ходе боев в Сирии.

Иностранцев-членов ИГ предусмотрено депортировать в их страны до конца этого месяца.

Minval.az