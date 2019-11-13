«В настоящее время ведутся расчеты по увеличению минимальной суммы пенсии. В зависимости от этого будет принято определенное решение о росте».

Об этом на пресс-конференции в агентстве DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения сказал директор Государственного фонда социальной защиты при Министерстве Гималай Мамишев.

Он подчеркнул, что в начале каждого года в соответствии с поручением главы государства проводится индексация пенсий: «Предусмотрено, что размер пенсии увеличится только за счет расходов на индексацию. На основании этого после января следующего года пенсия лиц, получающих пенсию в размере около 200 манатов, вырастет примерно на 27-30 манатов», — цитирует его агентство АПА.

Касаясь того, будут ли выплачены пенсии до Нового года заранее, директор сказал, что пенсионные выплаты осуществляются на основе определенного графика: «В праздничные дни выплата пенсий производится раньше запланированного срока. Ожидается, что в канун Нового года пенсии будут выплачены раньше, чем предусмотрено в графике».

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