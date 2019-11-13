«Нами установлены и задержаны лица, запечатленные в распространенном в социальных сетях видеоролике, которые, перекрыв дорогу, нападали на людей и портили автомобили».

Об этом АПА сообщил начальник пресс-службы Главного управления полиции Баку майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что 12 ноября около 22.45 в службу «102» МВД поступило сообщение о том, что в Сабунчинском районе, в поселке Бакиханов неизвестные лица перекрыли дорогу и нападают на людей: «В ходе расследования было установлено, что указанные действия совершали Эльданиз Тамразли (1994 г.р.) и Шахрияр Хадили (1992 г.р). Они были приведены в 13 отделение Управления полиции Сабунчинского района. Было установлено, что оба находились в нетрезвом состоянии».

Э.Гаджиев добавил, что составленный в отношении этих лиц протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 535.1 Кодекса об административных проступках, направлен в Сабунчинский районный суд.

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Главное Управление полиции Баку ведет расследование в связи с распространившимся в соцсестях видео.

Как сообщил АПА начальник пресс-службы ГУПБ, майор полиции Эльшад Гаджиев, по итогам расследования происшествию будет дата правовая оценка.

Отметим, что на видео запечатлено, как в вечернее время в Баку два человека стали наносить удары по автомобилям, после чего напали на проходивших мимо женщин. Затем прохожие напали на хулиганов и избили их.

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