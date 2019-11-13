Новых экзотических животных привезут в Бакинский зоопарк.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщил директор Бакинского зоологического парка Азер Гусейнов. В том числе в Азербайджан могут привезти даже зебру и жирафа.

В настоящее время столичный зоопарк закрыт на ремонт, а все его обитатели временно перемещены на закрытую площадку в Гарадагском районе. На месте прежних тесных вольеров строятся более просторные, которые по задумке не должны ограничивать животных в передвижении.

Строительство нового зоопарка началось еще в 2018 году при поддержке Общественного объединения IDEA. Инициатива реконструкции принадлежала вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой.

Ожидается, что территория обновленного зоопарка увеличится на два гектара — с 2,25 до 4,25. Благодаря этому животные получат большие по размеру вольеры, условия в которых будут приближены к естественной среде обитания.

По словам Гусейнова, жителей Баку и гостей города ждет грандиозный сюрприз: запланирован привоз новых видов экзотических животных. Рассматриваются виды, присущие фауне Австралии, Америки и даже Африки.

Между тем, можно сказать, что больше половины работ уже остались позади, рассказал руководитель проекта строительства зоопарка Рамин Велиев. Тем не менее, когда полностью завершится строительство, пока говорить преждевременно, поскольку в уже существующий проект постоянно вносятся дополнения.

Велиев рассказал, какие новшества можно ожидать в зоопарке: «Мы строим там большой акватеррариум. В нем будут жить не только водные, но и земноводные животные. Это будет невиданный на постсоветском пространстве зоопарк. Так как у нас он находится в центре города, с точки зрения лесополосы, территория не совсем благоприятная для животных. Очень сложно создать подходящие условия, но мы справляемся».

Кстати, руководитель проекта сделал небольшое уточнение. Вместе с водными видами животных в Бакинский зоопарк планируется привезти зебру и жирафа. Однако более точно об этом станет известно только к 2020 году.

На сегодня известны основные очертания Бакинского зоопарка. Чтобы создать его адаптированный план, местным специалистам пришлось объехать самые известные зарубежные зоопарки, зверинцы и заповедники. Однако Велиев уверяет, что копирование в цели строителей не входило. Проект создан более адаптировано к местным условиям, и учитывает общепринятые стандарты.

То есть авторы старались создать такие условия, чтобы животные не ограничивались в своих передвижениях, а вот люди, наоборот, находились в закрытых условиях. Поэтому в плане строительства появились стеклянные туннели, стеклянные смотровые площадки и «мост приключений». Также скоро в зоопарке можно будет не только просто погулять, но и посидеть в кафе за чашкой чая, наблюдая, к примеру, за охотящимся медведем.

Для детей на территории зоопарка появится «Любимый уголок» с домашними животными (Pet Farm) и «Дом бабочек». Также планируется строительство реабилитационного центра для раненых и больных животных.

Minval.az