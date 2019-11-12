Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров потерял лидерство в общем зачете Гран-при ФИДЕ, который является отборочным к турниру претендентов.

Как передает «Азериспорт», после двух этапов наш гроссмейстер лидировал на пару с россиянином Александром Грищуком. Но по ходу третьего этапа в Гамбурге, который Мамедъяров пропускает, на чистое первое место вышел Грищук. В его активе 14 баллов, а следом расположился француз Максим Вашье-Лаграв (13 очков).

В свою очередь, Мамедъяров, у которого в запасе выступление на Гран-при в Тель-Авиве, обосновался на третьем месте (10 баллов).

Следует отметить, что два лучших шахматиста по итогам общего зачета Гран-при получат пропуск на турнир претендентов.

Minval.az