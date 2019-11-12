Вашими основными задачами должны стать патриотизм, точность, прозрачность, служение гражданам, руководство принципами государственности, привлечение инвесторов, обеспечение социально-экономического развития районов.

Об этом сказал, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Ильгара Аббасова, Мардана Джамалова, Азиза Азизова, Эльшада Гасанова, Рафига Гулиева в связи с назначением на должности глав исполнительной власти соответственно города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

«Повторяю, сферам как промышленного, так и сельскохозяйственного производства по государственной линии оказывается большая поддержка. Неслучайно, по итогам 9 месяцев текущего года наша ненефтяная промышленность выросла более чем на 15, а сельское хозяйство – на 7 процентов. Завершается сезон сбора хлопка, как мне сообщили, в нынешнем году мы добились рекордного показателя. В сравнении с минувшим годом мы сократили посевные площади со 132 тысяч до 100 тысяч гектаров, так как в некоторых местах земли были выбраны неверно. Но, урожайность возросла. В настоящее время сбор продолжается, урожайность с гектара достигла 27 центнеров, в минувшем году она составляла 17 центнеров. Если в прошлом году мы собрали со 132 тысяч гектаров 233 тысячи тонн, то в этом году со 100 тысяч гектаров – более 270 тысяч тонн хлопка. Я говорю только о хлопке. Сегодня большой прогресс наблюдается и в зерноводстве. Общий показатель достиг 32 центнеров. Это – очень высокий показатель. Но станет еще выше», — сказал президент.

Глава государства отметил, что растет урожайность в плодоводстве, фундуководстве.

«То есть, в области сельского хозяйства по государственной линии проводится огромная работа. Вам тоже следует оказывать свою поддержку, уделять внимание предпринимателям, не причинять им неудобств. Если тот или иной предприниматель желает вложить средства, начать какую-то работу, то вам необходимо тут же поддержать его. Порой в отношении предпринимателей проявляют несправедливость, предпринимаются попытки что-то получить от них. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Хочу сказать предпринимателям, что если они столкнутся с таким негативным фактом, то пусть немедленно известят нас», — сказал президент.

По его словам, общее развитие нашей страны позитивно.

«И я не вижу в будущем какой-то серьезной проблемы, так как в политическом отношении наша страна достаточно сильная, стабильность является одним из основных факторов успешного развития Азербайджана. Гаранты стабильности – азербайджанский народ и наша политика. Любой, кто будет очернять нашу политику, понесет наказание. Мы прилагаем такие усилия, проводим такую работу, и если какой-то негодный чиновник для обеспечения личных интересов совершит негативное деяние, то непременно понесет наказание, история уже подтверждает это. Уверен, что вы оправдаете это высокое доверие и будете работать так, чтобы добиться еще более динамичного развития в возглавляемых вами районах и городах», — сказал глава государства.

Minval.az