В последние 16 лет Азербайджан переживает период динамичного развития.

Об этом сказал, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Ильгара Аббасова, Мардана Джамалова, Азиза Азизова, Эльшада Гасанова, Рафига Гулиева в связи с назначением на должности глав исполнительной власти соответственно города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

Президент отметил, что в нашей стране продолжаются кадровые реформы.

«Они являются составной частью общих реформ. После прошлогодних президентских выборов начался новый период реформ, которые в настоящее время продолжаются. Может возникнуть вопрос: если в стране обеспечено динамичное развитие, то какая необходимость в реформах? Могу однозначно ответить, что да, необходимость в реформах есть. Реформы означают совершенствование, означают адаптацию к новому времени, означают прогресс. Если обратить внимание на опыт стран, добившихся успехов в мировом масштабе, то можно убедиться в том, что они были достигнуты именно за счет прогресса», — сказал глава государства.

«Развитие проявляется во всех сферах. В значительной степени возрос международный авторитет нашей страны. Сегодня мы осуществляем свою деятельность как страна, заслуживающая очень высокого уважения в мировом масштабе. Это еще раз подтвердил проведенный недавно в Баку Саммит Движения неприсоединения. Мы уже председательствуем в Движении неприсоединения – второй по величине после ООН организации в мировом масштабе, председательство будет продолжаться на протяжении трех лет. Оно было достигнуто единогласным решением 120 стран. То есть, это свидетельствует о том, что, по меньшей мере, две трети мирового сообщества поддерживают Азербайджан и высоко оценивают нашу политику», — отметил президент Ильхам Алиев.

«Что касается экономической сферы, считаю, что достигнутый Азербайджаном результат является рекордным показателем в мировом масштабе, за 15 лет – в 2003-2018 годах наша экономика выросла более, чем втрое. Все остальные показатели подтверждают, что экономический рост одновременно позитивно отразился и на социальном обеспечении граждан. Таким образом, бедность в Азербайджане сократилась примерно с 50 до 5 процентов. На самом низком уровне находится внешний государственный долг, составляющий лишь 17 процентов валового внутреннего продукта, по этому показателю мы занимаем девятое место в мировом масштабе», — отметил президент.

По его словам, реализованы крупные инфраструктурные проекты, уровень газификации в нашей стране сегодня составляет 96 процентов.

«Давосский всемирный экономический форум удостоил Азербайджан второго места в мировом масштабе по коэффициенту доступности электроэнергии. Это – высокое достижение. Строительство дорог – за 15 лет проложено 15 тысяч километров дорог, в том числе магистральных, междугородних, проселочных. Успешно реализованы другие инфраструктурные проекты, в том числе связанные с социальной инфраструктурой, построено, реконструировано или отремонтировано более 3200 школ, свыше 640 медицинских учреждений. То есть, все достигнутые результаты можно перечислять часами», — отметил глава государства.

Minval.az