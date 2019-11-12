Бывший главный тренер молодежной сборной России по футболу Николай Писарев, говоря о том удастся ли команде U-21 Азербайджана когда-нибудь пробиться в финальную стадию ЕВРО, высказался изданию «Азериспорт» относительно форварда национальной сборной и московского «Динамо» Рамиля Шейдаева.

«Начнем с того, что пройти европейский отбор очень сложно. Даже на молодежные и юношеские турниры команды попадают с трудом. Но у вас есть хорошие футболисты. Тот же Рамиль Шейдаев, который играл под моим началом в молодежной сборной России. Он сделал выбор в пользу сборной Азербайджана, хотя я уговаривал его хорошо подумать и сделать свой выбор в пользу России. Я ему говорил, что у тебя есть шанс получить вызов в национальную команду. Но он выбрал Азербайджан, и я уважаю, его выбор. Желаю ему продолжить прогрессировать.

Мало играет в «Динамо»? Там тяжело сейчас. Команду лихорадит. Ну вот, недавно тренера сменили. Может, будет лучше, как для «Динамо», так и для Рамиля. Он мне всегда нравился. Желаю ему удачи. У него есть все задатки, чтобы стать хорошим футболистом.

Желаю ему заиграть в полной мере, если даже не в «Динамо», то в другом клубе», — заявил Писарев.

Minval.az