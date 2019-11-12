Руководитель постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов избран вице-президентом международной структуры.

Как передает Report, это произошло на прошедшей в Париже 40-й генеральной конференции ЮНЕСКО с участием представителей 193 стран-членов и 10 ассоциативных членов.

Отметим, что на мероприятии, которое стартовало 12 ноября, представлены заместитель главы МИД Азербайджана Рамиз Гасанов, генсек Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО, посол по особым поручениям Эльнур Султанов, руководитель постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Анар Керимов, а также дипломаты постоянного представительства.

На заседании министров на тему инклюзивности и мобильности 13 ноября примут участие министры образования из более чем 100 стран.

Minval.az