С официальным визитом Баку посетила делегация Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) во главе с директором отдела по безопасности полетов в Европе Джанкарло Буоно.

Как говорится в сообщении AZAL, целью визита было завершение совместного проекта УВД «Азераэронавигация» (AZANS) и IATA по внедрению в воздушном пространстве Азербайджана трехуровневой системы управления безопасностью полетов согласно требованиям ICAO. Соответствующее соглашение было подписано между «Азербайджанскими Авиалиниями» и Международной Ассоциацией Воздушного Транспорта летом текущего года.

В течение последних нескольких месяцев IATA провела обширную работу по внедрению высоких стандартов в системе безопасности полетов и управления рисками УВД AZANS, включая обучение персонала.

В ходе визита гости провели встречу с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым.

«AZAL, будучи полноправным членом ассоциации IATA, тесно сотрудничает с этой международной организацией во всех сферах авиации и, в первую очередь, в области обеспечения безопасности пассажироперевозок. Применение современных технологий является залогом успеха в этом ключевом вопросе», — отметил Джахангир Аскеров.

«Проведенная нами совместная работа по внедрению системы управления безопасностью полетов делает небо над Азербайджаном безопасным для всех авиакомпаний. Мы благодарим AZANS за тесное сотрудничество», — подчеркнул Джанкарло Буоно.

Также глава делегации IATA поддержал инициативу «Азербайджанских Авиалиний» по интеграции системы УВД с системами контроля беспилотных летальных аппаратов (АТМ/UТМ Integration) и подчеркнул важность данного вопроса для обеспечения безопасности полетов, особенно в районе аэропортов.

Minval.az