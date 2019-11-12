Премьер-министр Армении Никол Пашинян позаимствовал у азербайджанского активиста и блогера ручку в ходе выступления на полях Парижского форума мира.

После выступления к нему с вопросами обратился азербайджанский блогер Бахтияр Гаджиев. Так как вопросов было несколько, Пашинян решил записать, но под рукой не оказалось ручки.

Он попросил помощников передать ее. Как пишет «Спутник», азербайджанец, заметивший жест армянского премьера, предложил свою ручку «в качестве подарка» от Азербайджана.

Несмотря на то, что Пашиняну уже передали другую ручку, он принял предложение Гаджиева.

Как написал сам Гаджиев на своей странице в Facebook, один из помощников Пашиняна после выступления премьера ручку ему вернул.

Minval.az