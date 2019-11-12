В рамках оперативных учений, проводимых в масштабах Азербайджанской Армии, воинские соединения и части войск Нахчыванского гарнизона были подняты по тревоге и приведены в состояние боевой готовности.

Как сообщает МО АР, в ходе учений, которые проводятся в три этапа, подразделения первого эшелона отрабатывают действия по отражению внезапного наступления условного противника, развертыванию органов военного управления воинских объединений, соединений и частей на местности, организации частичного приема из мобилизационного резерва специалистов по боевой подготовке и техники, а также практические действия общевойсковых, танковых, десантных и противодиверсионных резервов в тактических учениях с боевой стрельбой.

Minval.az