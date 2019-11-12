Правительство Азербайджана в 2020 году планирует направить 245 млн манатов ($144,1 млн по текущему курсу) на финансирование ипотеки и строительства социального жилья, заявил министр финансов Самир Шарифов.

«В следующем году на финансирование ипотеки, строительство социального жилья и обеспечение военнослужащих квартирами планируется направить 245 млн манатов», — заявил Шарифов во вторник во время обсуждения проекта госбюджета Азербайджана на следующий год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) страны, пишет Интерфакс.

В целом, по словам министра, в следующем году социальные расходы госбюджета составят 10 млрд 642 млн манатов, что на 2 млрд 874 млн манатов больше прогноза на текущий год.

Minval.az