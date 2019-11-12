13 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром в некоторых местах туман, вечером возможен дождь. Будет дуть северо-западный ветер, который усилится во второй половине дня.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-11, днем 15-18 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 769 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 55-65%.

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