В Гёйчае завершился традиционный Праздник граната, который проводится здесь уже 14 лет. Очередной гранатовый фестиваль, который начался 7 ноября с футбольного турнира, посвященного 50-летию ЗАО AzNar, запомнился невиданной масштабностью и разнообразием мероприятий.

Напомним, что традиционный праздник и в этом году был организован Исполнительной властью Гёйчая, а главным спонсором стало ЗАО AzNar. Вместе с тем, нынешний фестиваль отличался более торжественной и жизнерадостной атмосферой. И это понятно, ведь ЗАО AzNar отмечало свой 50-летний юбилей.

О самом Празднике граната и об истории и пользующейся большой популярностью продукции AzNar рассказывали огромные красочные баннеры и плакаты, развешенные по всему Гёйчаю.



На церемонию официального открытия с самого утра 9 ноября собралось множество людей. Желающих участвовать в увлекательном мероприятии в этом году оказалось более 50 тысяч. Люди приехали не только из Баку и районов страны, но и из соседней России. Такое огромное число гостей Гёйчай принимал впервые. Обретающий все большую популярность у местных и иностранных туристов Праздник граната сегодня, несомненно, стал самым большим подобным фестивалем на Южном Кавказе.

Среди гостей праздника были официальные лица Азербайджана, руководство Гёйчайского и соседних районов, депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели и представители дипломатического корпуса. По личному приглашению владельца ЗАО AzNar миллиардера Фархада Ахмедова гостьей праздника стала внучка короля Португалии госпожа Джанан Ясемин.

Двухдневная программа фестиваля была очень насыщенной. Сразу после церемонии открытия многочисленные гости ознакомились со стендом главного спонсора праздника – ЗАО AzNar. Здесь им предложили отведать и оценить продукцию завода – фруктовые соки и различные вина. Изготовленные по самым передовым технологиям соки и вина ЗАО AzNar, ежегодно расширяющего ассортимент своей продукции, и в этом году покорили всех великолепными вкусовыми качествами и изысканным букетом.

Затем гостям Фархада Ахмедова показали выставку ручных работ. Как и прежде, бизнесмен, славящийся своей неизменной поддержкой творческих людей и их искусства, приобрел все представленные изделия. Особое внимание Фархад Ахмедов уделил творчеству детей, с большой фантазией изобразивших символ Азербайджана – гранат. Успех их картин, несомненно, вдохновит юных художников на новые творческие достижения.

После стендов и выставок гости отправились в парк Сабира, где в рамках фестиваля были организованы показ мод и конкурс на звание Nar Gözəli. Фольклорные коллективы встречали их здесь народными песнями и танцами.

Оригинальные коллекции дизайнера Кюбры Нуриевой Etnike дома моды K.Fabuel Mosa и ZərƏfşan бренда AnaraZakirli никого не оставили равнодушным. Но великолепные образцы творчества ковроткаческой школы Карабаха – ковры Джабраил и Афшан, пожалуй, затмили собой это красочное зрелище. Их разглядывали, подолгу и вдумчиво.

В конкурсе красоты Nar Gözəli приняли участие 15 моделей. Жюри, состоящее из местных и иностранных гостей, первое место присудило Алене Короленко, второе – Аните Тагиевой, третье – Насиму Арвани. Победительница получила денежный приз от AzNar в размере 3 тысячи манатов, занявшая второе – тысячу, а за третье место полагалось 500 манатов.

Вышедший на сцену для награждения победительниц Фархад Ахмедов заявил, что приготовил сюрприз. Пользуясь своим правом спонсора фестиваля, он назначил премию Гран-при и наградил ею внучку короля Португалии Джанан Ясемин.

«Джанан ханум, чтобы попасть на наш праздник, провела в пути 20 часов. Считаю, что она заслуживает такой награды», — сказал бизнесмен и надел корону на голову внучки короля. Удивленная, но, несомненно, польщенная Джанан Ясемин поблагодарила Ахмедова за оказанную ей честь.

«Я очень люблю Азербайджан. И даже если придется провести в дороге 30 часов, а не 20, я все равно буду приезжать сюда», — сказала растроганная представительница португальской королевской семьи.

Последовавшая затем экскурсия на предприятие ЗАО AzNar, по общему признанию, была познавательной и интересной. А далее всех пригласили на открытие отеля Nar.

Инвестировал строительство отеля Фархад Ахмедов, что стало продолжением его кампании по открытию в районе новых рабочих мест и созданию условий для привлечения туристов. Сдача в эксплуатацию близкого по предлагаемому сервису к 5-звездочному стандарту и рассчитанному на 50 мест отеля была приурочена к 50-летию ЗАО AzNar. После церемонии открытия для гостей фестиваля был организован торжественный прием.

И, наконец, вечером того же дня на городском стадионе Гёйчая состоялся большой гала-концерт с участием известных деятелей культуры. Зрителями этого праздничного представления, завершившегося праздничным салютом, стали 40 тысяч человек.

Второй день фестиваля также оказался богатым на события. Начался он с выставки-продажи гранатов и разнообразных продуктов из них – соков, соусов, варенья. А продолжился праздник различными соревнованиями и конкурсами — поэтическим, в котором, воспевался, конечно же, король фруктов – гранат, кулинарным, видео и фото.



В этом году впервые в программу фестиваля вошли и соревнования по нардам, в котором приняли участие 32 человека, в том числе и одна женщина – Шафаг Халилова. Партии игры в нарды транслировались на большом мониторе. Шафаг Халилова играла мастерски и дошла до полуфинала, но победителем в этой очень популярной в Азербайджане игре все же стал мужчина — Ниязи Ахмедов. Однако неожиданно главный арбитр турнира пригласил на сцену Фархада Ахмедова и предложил Ниязи Ахмедову сыграть с ним.

Бизнесмен оказался настолько искусным нардистом, что победитель турнира проиграл ему. Однако полагающегося приза он не лишился – ему вручили золотые зары и 3 тысячи манатов, занявший второе место получил 2 тысячи, а третье – 500 манатов.

А Фархад Ахмедов и на этот раз оказался с сюрпризом — вручил единственной женщине — участнице турнира Шафаг Халиловой почетный приз за 4-е место – 500 манатов.

Затем были вручены призы победителям конкурса на самый лучший видеосюжет о фестивале. Потом состоялись фото и поэтический конкурсы, победителям которых также были вручены денежные призы. Но Фархад Ахмедов снова смог удивить всех – он заявил, что работы каждого участника конкурса были интересны и заслуживают награды за то, что они так прославили фестиваль. Бизнесмен, заявив, что в целях стимулирования дальнейшего творчества участников конкурса, каждый из тех, кто не занял призовые места, получит приз, присуждаемый за третье место – 500 манатов.



После завершения всех конкурсов выступил и сам миллиардер. Он поздравил всех с праздником и поблагодарил организаторов мероприятия, в том числе и ИВ Гёйчая. Отметив значение фестиваля для районного центра и всей страны, Фархад Ахмедов подчеркнул, что Праздник граната из года в год становится все более популярным, привлекая все больше гостей и туристов, что имеет не только культурное, но и экономическое значение.

«По полученным мною сведениям, на праздник в Гёйчай прибыли 30 тысяч туристов. Уверен, что такой туристический поток окажет положительное влияние на материальное состояние населения района. И могу прямо сейчас объявить, что фестиваль следующего года будет еще более масштабным и торжественным. Компания AzNar готова сделать для этого все необходимое», — сказал бизнесмен.

Ф.Ахмедов призвал гёйчайцев не ограничиваться лишь ролью зрителей праздника, а всем включиться в его организацию.

«Каждый может начать с самого себя. Поддерживайте чистоту и порядок на своих улицах, во дворах, сажайте как можно больше цветов и деревьев. Готовьтесь к конкурсам, выдвигайте креативные идеи. Особо обращаюсь к школьникам и молодежи города. Чем лучше будет организован фестиваль – тем больше туристов он привлечет, а значит больше заработает каждый житель Гёйчая. Еще раз поздравляю всех с праздником символа страны – граната. Надеюсь, он всем понравился, а в будущем будет еще лучше», — выразил надежду миллиардер.

Отметим, что со дня основания компании-спонсора фестиваля прошло 50 лет. Как известно, основанный в 1969 году Теймуром Ахмедовым нынешний завод AzNar в 2005 году был выкуплен его сыном – бывшим российским сенатором и бизнесменом Фархадом Ахмедовым.

Инвестировав более 100 миллионов долларов, Фархад Ахмедов создал на территории старого завода новое современное перерабатывающее предприятие, выпускающее продукцию мировых стандартов. За очень короткое время произведенные на заводе натуральные гранатовые соки и другая продукция смогли найти свою нишу на мировых рынках и удостоиться золотых медалей на многих международных выставках.

ЗАО AzNar в настоящее время обладает обширными плантациями гранатов на территории Гёйчайского района. Помимо гранатового и виноградного соков, на заводе производятся вина различных марок, а также водка. Через свое дочернее предприятие ООО Kənd ЗАО AzNar сделало крупные инвестиции в различные производства в Исмаиллинском районе. В селе Курдмаши на озере Екехана было создано рыбное хозяйство. Кроме того, ООО Kənd начало выращивать виноград, яблоки и даже шафран. В результате инвестиций Фархада Ахмедова, учитывая и сезонные работы, в Гёйчайском и Исмаиллинском районах были созданы рабочие места для нескольких тысяч человек.

Minval.az