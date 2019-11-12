Ведущий оператор мобильной связи Азербайджана «Azercell Telekom» впервые в качестве пилотного проекта передал в пользование сеть 5G в центре Баку.

Как сообщили АПА в компании, первоначально сеть будет охватывать Площадь фонтанов.

Minval.az