Первый вице-президент Азербайджанской республики Мехрибан Алиева в связи с Днем Конституции, который отмечается 12 ноября, поздравила на своей странице в İnstagram азербайджанский народ.
В публикации говорится:
«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю всех с Днем Конституции Азербайджанской Республики, передаю каждому из вас самые добрые пожелания. Желаю, чтобы Азербайджан продолжал успешно и устойчиво развиваться, чтобы в нашей стране всегда господствовали мир, стабильность, благополучие и безопасность!».
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✔Əziz həmvətənlər! Sizi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə ən xoş arzularımı çatdırıram. Arzu edirəm ki, Azərbaycanın uğurlu inkişafı davamlı olsun, ölkəmizdə daim sülh, sabitlik, əmin-amanlıq və təhlükəsizlik hökm sürsün! ✔Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю всех с Днем Конституции Азербайджанской Республики, передаю каждому из вас самые добрые пожелания. Желаю, чтобы Азербайджан продолжал успешно и устойчиво развиваться, чтобы в нашей стране всегда господствовали мир, стабильность, благополучие и безопасность! #Azərbaycan #Azerbaijan #firstvicepresidentofazerbaijan #konstitusiya