Первый вице-президент Азербайджанской республики Мехрибан Алиева в связи с Днем Конституции, который отмечается 12 ноября, поздравила на своей странице в İnstagram азербайджанский народ.

В публикации говорится:

«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю всех с Днем Конституции Азербайджанской Республики, передаю каждому из вас самые добрые пожелания. Желаю, чтобы Азербайджан продолжал успешно и устойчиво развиваться, чтобы в нашей стране всегда господствовали мир, стабильность, благополучие и безопасность!».

Minval.az