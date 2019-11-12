Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco оценила себестоимость нефти в России как одну из самых дорогих в мире.

Соответствующее исследование опубликовано на ее сайте.

По данным Saudi Aramco, нефть российского происхождения находится в верхней части спектра — 42 доллара за баррель на суше и 44 доллара за баррель на море.

Дороже, чем в России, добыча нефти в Казахстане (на сухопутных и морских проектах), на сухопутных проектах в США, в Анголе и Таиланде (на офшорных проектах), в Азербайджане, Индии и Китае.

Самой низкой оказалась себестоимость нефти в Саудовской Аравии и Кувейте — около 17 долларов за баррель.

Отмечается, что рассчитывалась так называемая безубыточная цена нефти, при которой добыча на проекте является допустимо рентабельной.

Minval.az