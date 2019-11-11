В глобальном саммите религиозных лидеров, который пройдет в столице Азербайджана на этой неделе, примет участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говорится в сообщении пресс-службы предстоятеля.

«Четырнадцатого ноября святейший патриарх Кирилл посетит Баку, где примет участие в открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров мира», — говорится в информации пресс-службы.

Ожидается, что будучи в Баку, глава Русской православной церкви проведет малое освящение кафедрального собора святых Жен-Мироносиц.

Minval.az