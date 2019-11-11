По случаю Дня государственного флага Объединение парламентских журналистов провело акцию в прифронтовой зоне.

Как сообщает Report, участники объединения побывали в Барде, Агдаме, Тертере, Геранбое и Гёйгёле, где встретились с местными жителями.

Акция стартовала в Барде. Сперва участники акции почтили память героической дочери Азербайджана Нушабы, которая правила Бардой в XII веке.

Участники акции раздали флаги, посетили некоторые места в центральной части района. Затем они отправились в Агдам, 70% территории которого оккупировано армянами. Они встретились с вынужденными переселенцами и побывали на одной из свадеб.

Из Агдама парламентские журналисты направились в Тертер. На центральных районных улицах и над всеми государственными учреждениями в Тертере развевался флаг Азербайджана. Участники акции раздали местным жителям флаги. Акция продолжилась в Геранбое. В ходе акции парламентские журналисты встретились со школьниками и вручили им флаги.

Затем участники акции направились в Гёйгёль, где тоже царила праздничная атмосфера. Парламентские журналисты сделали памятные фотографии с конными, несшими государственные флаги Азербайджана и Турции.

Minval.az