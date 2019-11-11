Обнародован прогноз погоды на территории страны на 12 ноября.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем 17-21 градус тепла, в Баку ночью 10-12, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 769 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, ночью и утром местами туман. Прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью ожидается 1-6, днем 12-17 градусов тепла.

Minval.az