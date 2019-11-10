Народный артист России композитор Игорь Крутой 15-16 ноября в Государственном Кремлевском дворце в Москве представит юбилейную концертную программу «В жизни только раз бывает 65». В ней примут участие народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов. Прозвучат композиции из альбома Romanza, написанные Крутым специально для всемирно известных оперных исполнителей.

Ранее композитор, который отметил 65-летие 29 июля, показал юбилейные шоу в Сочи в рамках международного конкурса исполнителей «Новая волна», на сцене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и на московском стадионе «ВТБ-Арена», напоминает ТАСС.

Minval.az