В Камеруне состоялся Открытый Кубок Африки по дзюдо.

Пять женщин-дзюдоисток представляли нашу страну на этих играх которые являются ключевыми с точки зрения очков и дальнейшего участия на Международном турнире Олимпийских игр в Токио в следующем году. Все наши спортсменки завоевали медали в Камеруне, передает Trend.

Лейла Алиева в весовой категории до 48 кг и Лариса Флориан в весовой категории до 57 кг выиграли всех своих конкурентов и завоевали золотые медали. Гюльтадж Мамедалиева которая выступала в весовой категории до 52 кг, уступила только в финале и заняла второе место. Аиша Гурбанлы в весовой категории до 48 кг и Ичинхорло Мунхцедев в весовой категории до 57кг сумели взять бронзовые медали.

Следует отметить, что в Открытом Кубке Африки соревнуются 116 спортсменок дзюдоисток из 24 стран.

Minval.az