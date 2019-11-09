Завершилось предварительное следствие по уголовному делу обвиняемого в государственной измене Аббасова Фахраддина Фарман оглу.

Как сообщает АПА, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело передано в судопроизводство судье Фаигу Ганиеву.

Отметим, на основе официального запроса правоохранительных органов Азербайджана Ф. Аббасов был объявлен Россией в федеральный розыск. Решением суда Люберецкого района Московской области в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. 14 июля 2018 года решением суда Сабаильского района города Баку в отношении Фахраддина Аббасова было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде ареста. Фахраддину Фарман оглу Аббасову было предъявлено обвинение по статьям 281.2 (Публичные призывы, направленные против государства), 283.1 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды), 274 (государственная измена) Уголовного кодекса АР.

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