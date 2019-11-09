Кабинет Министров принял постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики «Об утверждении описания, спецификации и образца водительского удостоверения» от 2 апреля 2019 года».

Как сообщает АПА, согласно постановлению, в удостоверения будет вложен бесконтактный электронный носитель (чип).

Данные удостоверения будут идентифицированы посредством электронного носителя. Эти данные будут перенесены на носитель на государственном языке Азербайджанской Республики и английском языке.

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