Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с 9 ноября — Днем государственного флага на своей странице в Instagram.

«Дорогие соотечественники! Поздравляю всех вас с 9 ноября — Днем государственного флага Азербайджанской Республики! Пусть наш трехцветный флаг навеки величественно развевается над суверенным Азербайджаном! Желаю нашему народу здоровья, счастья, добра и любви, а нашей Родине – благополучия, мира и процветания!», -говорится в публикации.

Minval.az