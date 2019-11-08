Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила отношение к перспективе проведения встречи между лидерами Азербайджана и Армении.

Как сообщает АПА, отвечая на сегодняшнем брифинге на вопрос «готовится ли Россия, как страна-сопредседатель, совместно с другими сопредседателями в ходе визита Лаврова в Ереван и встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Братиславе убедить стороны провести встречу?», представитель МИД России Мария Захарова не озвучила конкретного мнения. По ее словам, в ходе визита Лаврова в Ереван будут проведены обсуждения по урегулированию карабахского конфликта.

Представитель МИД России также ответила на вопрос об обмене удерживаемых лиц между Азербайджаном и Арменией.

Она сказала, что Россия и до этого поддерживала формулу «всех на всех», высказанную главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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