В некоторых СМИ и социальных сетях распространен видеоролик, якобы отражающий убийство учащейся 8-го класса своим дядей по заказу отца школьницы.

Как говорится в совместном сообщении Министерства внутренних дел и Генпрокуратуры отмечается, что эта информация не соответствует действительности.

Так, установлены основания для подозрения жителя города Гянджа Мухаррама Сирати в нанесении множественных ножевых ранений и попытке убийства своей гражданской жены Натаван Мустафаевой на почве ревности.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (попытка умышленного убийства) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы, а также были даны оперативные поручения и соответствующие запросы.

Мухаррам Сирати был привлечен в качестве обвиняемого по указанным статьям Уголовного Кодекса и по решению суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате неотложных мер, направленных на выявление и привлечение к ответственности лица, осуществившего распространение посредством социальных сетей этого видеоролика, вызвавшего широкий ажиотаж в обществе, в качестве подозреваемого был задержан 21-летний житель села Сейфали Шамкирского района Муса Мамедов и в отношении него будут приняты меры в соответствии с законодательством.

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