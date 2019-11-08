Комиссия учёного совета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) по академической этике призвала профессора ВШЭ Гасана Гусейнова извиниться за слова о «клоачном русском языке». Сам преподаватель пока не видит причин извиняться.

— Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания, —говорится в решении комиссии.

Сам Гусейнов ответил, что примет решение о публичных извинениях после изучения решения комиссии, однако пока он не видит причин это делать.

— Это само по себе довольно смешно, что внутри корпоративной комиссии обращаются к общественности, а не к человеку, о котором она непосредственно говорит. Такая парадоксальная ситуация. Кому я должен приносить публично извинения? Перед кем я должен публично извиниться? Перед людьми, которые не понимают русского языка, не понимают того, что я сказал, и возводят на меня напраслину? — сказал он агентству «Москва».

Напомним, ранее преподаватель на своей странице в «Фейсбуке» выложил пост, в котором назвал русский язык «убогим и клоачным». Его слова возмутили подписчиков, и после граждане пожаловались начальству профессора. Однако в пресс-службе НИУ «ВШЭ» заявили, что высказывание Гусейнова — это его частное мнение.

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