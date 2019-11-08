В Азербайджане устраняется дефицит сжиженного газа (LPG) на автозаправочных станциях (АЗС), возобновлены продажи в АЗС компании Azpetrol на проспекте Нобеля в Баку и в Гусаре.

Об этом АПА сообщили в компании Azpetrol.

В компании отметили, что цена сжиженного газа повысилась с 0,45 маната до 0,65 маната.

«Цена сформировалась на основе цены, по которой продает нам поставщик — завод «Бытовой сжиженный газ», — сообщили в Azpetrol.

В связи с этим заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов сообщил, что цена не регулируется государством, в том числе и компанией SOCAR.

«В настоящее время цена на сжиженный газ регулируют сами компании-поставщики. Мы продавали газ по низкой цене, так как это требование перед нами поставило государство. Раньше поставщики покупали сжиженный газ только у нас. А теперь, может быть, импортируют. В таком случае не исключено, что цена может измениться», — отметил И.Ахмедов.

И.Ахмедов добавил, что потребность в сжиженном газе в стране растет: «Этот продукт используется и как сырье в химической промышленности».

Как сообщили в ЗАО «Бытовой сжиженный газ», повышение цены связано с приостановкой работы завода на ремонт и импортом сжиженного газа за данный отрезок времени в страну: «Ремонтные работы на заводе уже завершены. В ближайшее время будет возобновлена продажа LPG по прежней цене».

Как сообщили в компании «SOCAR Petroleum», в НЗС SOCAR не продавался сжиженный газ за время ремонта на указанном заводе: «На данный момент мы ждем поставки сжиженного газа из «Бытового сжиженного газа».

Minval.az