В МИД России прокомментировали поездку карабахских сепаратистов в Москву. «Поездка указанных лиц, если и имела место, то носила исключительно частный характер. В этом качестве она не противоречит ни российскому законодательству, ни имеющимся международным договоренностям, ни посреднической миссии России в нагорно-карабахском урегулировании (НКУ). Никаких встреч с официальными лицами Российской Федерации не проводилось».

Об этом говорится в заявлении Департамента информации и печати МИД России касательно визита Масиса Маиляна и Лерника Ованнисяна, «представителей» незаконного режима, созданного в оккупированном в настоящее время Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана в Москву.

В заявлении МИД РФ отмечается, что «представительство» сепаратистского режима «не зарегистрировано в государственных органах Российской Федерации в качестве дипломатической миссии суверенного государства», поскольку Россия не признает так называемую «Нагорно-Карабахскую Республику».

«Со своей стороны, будем и далее способствовать достижению нагорно-карабахского урегулирования, как в составе сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию, так и в национальном качестве, с учетом наших отношений с Азербайджаном и Арменией», — говорится в заявлении.

Minval.az