Названы объекты общественного питания, которые, согласно проведенным за последнюю неделю мониторингам, превышают норму выброса в атмосферу вредных отходов.

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конфереции сказал представитель МЭПР Вугар Керимов.

По его словам, большинство нарушений зафиксировано в Низаминском районе, так как на этой территории сосредоточено много домов торжеств: «Норму выбросов превысили дома торжеств «Cənnət», «Xan bağı», «Xan sarayı», «Madonna», «Milord», «Hissa», «Grace Hall», «Ayla», рестораны «Səhər mehi», «Kometa». В Бинагадинском районе аналогичные нарушения замечены у ресторанов «Sonalar sonası», «Qızıl tac», «Şahənşah», «Mələk», «Oğuz xan», «Al saray», «Amor», «Röya», в Хатаинском районе – «Fəridə», «Elgün», «Neapol», «Movida», «Mirana», «Leyla», «Şəhzadə», в Наримановском районе – «Şuşa», «Su sonası», «Orman», «Xankəndi», «İsa bulağı», в Сумгайыте – «Qubadlı», «Dan ulduzu», «Şəhanə», «Tural», «Nurlan», «Dədə Qorqud», в Абшеронском районе – «Qarabağ», «Ülvi», «Səmayə», «Sultan», в Гяндже – «Firuzə», «Tural», «Şəhzadə».

Владельцам перечисленных объектов сделаны предупреждения.

Minval.az